Fenerbahçe mutlu sona ulaştı: En-Nesyri

Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe mutlu sona ulaştı: En-Nesyri
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21 Temmuz 2024 20:59
Son güncelleme 21 Temmuz 2024 21:14
Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.

Jose Mourinho'nun telefonu sonrası En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. 

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak.

En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

HAFTA BAŞINDA GELİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; oyuncunun hafta başında sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun zamandır gündemde olan Youssef En-Nesyri transferi için açıklamalarda bulunmuştu.



Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz."demişti.


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