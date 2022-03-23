Fenerbahçe, maç biterken açılıyor!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği başarıları yakalayamayan Fenerbahçe en golcü 3. takım...



Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından 50 golle geliyorlar. Kanarya bu gollerin 15'i mücadelelerin son 15 dakikalık bölümlerinde kaydetti.



Maç biterken coşan Fenerbahçe, ilk yarı sonuna doğru ise stop ediyor. Bu bölümde sadece 4 defa ağları havalandırabildiler.





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