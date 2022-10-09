Fenerbahçe ligde 3 maç sonra gol yedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç sonra kalesinde gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe ligde 3 maç sonra gol yedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2022 23:30
Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç sonra kalesini gole kapatamadı.

Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikten sonra sırasıyla içerde Kayserispor ve Alanyaspor ile deplasmanda Beşiktaş'a karşı gol yemeyen Fenerbahçe, 3 maç aranın ardından Karagümrük karşısında kalesinde 4 gol birden gördü.

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk defa bir resmi maçta 4 gol gördü.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ