Fenerbahçe ligde 3 maç sonra gol yedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç sonra kalesini gole kapatamadı.
Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikten sonra sırasıyla içerde Kayserispor ve Alanyaspor ile deplasmanda Beşiktaş'a karşı gol yemeyen Fenerbahçe, 3 maç aranın ardından Karagümrük karşısında kalesinde 4 gol birden gördü.
Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk defa bir resmi maçta 4 gol gördü.
Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikten sonra sırasıyla içerde Kayserispor ve Alanyaspor ile deplasmanda Beşiktaş'a karşı gol yemeyen Fenerbahçe, 3 maç aranın ardından Karagümrük karşısında kalesinde 4 gol birden gördü.
Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk defa bir resmi maçta 4 gol gördü.
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