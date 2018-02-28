Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Perşembe akşamı Beşiktaş'a konuk olacak.Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, bu sefer siyah-beyazlılarla kupa sınavına çıkacak.Kupada sırasıyla Adana Demirspor, İstanbulspor ve Akın Çorap Giresunspor'u eleyerek yarı finale gelen Fenerbahçe, 6 maçın hepsini kazandı.Bu karşılaşmanın rövanşı 17, 18 ya da 19 Nisan da Ülker Stadı'nda oynanacak.Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 16 maçı da kaybetmedi.Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır yenilgi yüzü görmedi.Sarı-lacivertliler, son 7 yılda dış sahada oynadığı 24 kupa maçında 16 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Fenerbahçe, kupadaki son deplasman yenilgisini 3 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1'lik sonuçla almıştı.Fenerbahçe'de derbide iki isim forma giyemezken, bir futbolcunun durumu ise yarın belli olacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı ile Vincent Janssen kupa derbisini kaçıracak. Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, son derbide yaptığı gol sevinci nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi. Fernandao, yapılacak PFDK toplantısında ceza alması durumunda derbide oynayamayacak.