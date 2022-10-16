Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak olan Fenerbahçe, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 6 eksik göze çarptı. Kadroda; Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Emre Mor yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu;
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 6 eksik göze çarptı. Kadroda; Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Emre Mor yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu;
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