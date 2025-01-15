Fenerbahçe, kafa golünde geçen sezonu yakaladı!

Süper Lig'de 19. hafta geride kalırken Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunuyor. Son olarak deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu mücadelede bulduğu 2 golü kafa vuruşuyla kaydetti.
GEÇEN SEZONU YAKALADI
Bu sezon takıma Faslı yıldız En-Nesyri'nin de katılmasıyla birlikte kafa gollerinde etkili olan Fenerbahçe, Süper Lig'de bulduğu 7 kafa golüyle geçtiğimiz sezonun istatistiğini yakaladı.
Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Sarı-Lacivertliler, 38 haftada toplam 7 kafa bulmuştu. Bu sezon takıma Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte duran toplarda daha etkili bir ekip haline gelen Fenerbahçe, Faslı yıldızı En-Nesyri'den de bu anlamda çok verim alıyor.
12 GOL ATTI
Sezon başında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla toplamda 27 mücadeleye çıktı. 1407 dakika süre bulan Faslı futbolcu bu mücadelelerde 12 gol kaydetti.
KAFAYLA GOL ATMA ORANI
Tüm kulvarlarda bulduğu 12 golün 7'sini kafa vuruşuyla kaydeden En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla attığı kafa gollerinde yüzde 63 gibi bir oran yakaladı.
Kariyerinin büyük bir kısmını Sevilla'da geçiren En-Nesyri, Endülüs ekibiyle çıktığı 196 maçta 73 gol attı. En-Nesyri bu 73 golün 22'sini kafa vuruşuyla kaydetti. Faslı golcünün Sevilla'da bulduğu gollerin yüzde 30.1'i kafayla geldi.
En-Nesyri, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i 1-0 yendikleri maçta attığı golle Ronaldo'yu hem eledi hem de yükselme rekorunu kırdı. Ronaldo, 2019'da Juventus formasıyla Sampdoria'ya sıçrayarak attığı golde 2.5 metreye yükselmişti. En-Nesyri ise 2.78 metreye çıktı.
GEÇEN SEZONU YAKALADI
Bu sezon takıma Faslı yıldız En-Nesyri'nin de katılmasıyla birlikte kafa gollerinde etkili olan Fenerbahçe, Süper Lig'de bulduğu 7 kafa golüyle geçtiğimiz sezonun istatistiğini yakaladı.
Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Sarı-Lacivertliler, 38 haftada toplam 7 kafa bulmuştu. Bu sezon takıma Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte duran toplarda daha etkili bir ekip haline gelen Fenerbahçe, Faslı yıldızı En-Nesyri'den de bu anlamda çok verim alıyor.
12 GOL ATTI
Sezon başında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla toplamda 27 mücadeleye çıktı. 1407 dakika süre bulan Faslı futbolcu bu mücadelelerde 12 gol kaydetti.
KAFAYLA GOL ATMA ORANI
Tüm kulvarlarda bulduğu 12 golün 7'sini kafa vuruşuyla kaydeden En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla attığı kafa gollerinde yüzde 63 gibi bir oran yakaladı.
Kariyerinin büyük bir kısmını Sevilla'da geçiren En-Nesyri, Endülüs ekibiyle çıktığı 196 maçta 73 gol attı. En-Nesyri bu 73 golün 22'sini kafa vuruşuyla kaydetti. Faslı golcünün Sevilla'da bulduğu gollerin yüzde 30.1'i kafayla geldi.
En-Nesyri, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i 1-0 yendikleri maçta attığı golle Ronaldo'yu hem eledi hem de yükselme rekorunu kırdı. Ronaldo, 2019'da Juventus formasıyla Sampdoria'ya sıçrayarak attığı golde 2.5 metreye yükselmişti. En-Nesyri ise 2.78 metreye çıktı.