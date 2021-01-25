⚽20' Thiam

⚽51' Samatta

⚽86' Cisse



Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve yenilmediği son 8 haftada 7. galibiyetini aldı. pic.twitter.com/MrUkcWxjGj



— Sporx (@sporx) January 25, 2021

EROL BULUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

MESUT ÖZİL LOCADA

ATTILA SZALAI İLK 11'DE

TOLGA CİĞERCİ, 7 MAÇ SONRA KADRODA

FENERBAHÇE'DE BEŞ EKSİK

FENERBAHÇE BAŞLAR BAŞLAMAZ HÜCUMA KALKTI

PELKAS'TAN ASİST, THIAM'DAN GOL

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, son 6 haftada 2 gol attı, 4 de asist yaptı. 🔥



🥅15 maç

⚽4 gol

🎯6 asist pic.twitter.com/UbWIk2m3mU



— Sporx (@sporx) January 25, 2021

YİNE AYNI ÜÇLÜ! BU KEZ GOL SAMATTA

PAPISS CISSE SKORU BELİRLEDİ

PAS REKORU KIRDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Pelkas'ın asistiyle Thiam, 51. dakikada Thiam'ın asistiyle Samatta ve 86. dakikada Ademi'nin asistiyle Papiss Cisse attı.Sahasındaki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, ligin ilk devresini 42 puanla ilk sıradaki Beşiktaş'ın 2 puan arkasında bitirdi. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.Fenerbahçe, bir sonraki maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı bulunan Marcel Tisserand'ın yanı sıra Sadık Çiftpınar, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de görevlendirmedi. Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin ve Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.Erol Bulut, Demir Grup Sivasspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin dörtlüsünden oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo-Ozan Tufan ikilisini değerlendiren Bulut, hücum hattında sağda Enner Valencia, ortada Dimitris Pelkas ve solda Mame Thiam'a forma verdi. Fenerbahçe'de tek forvette ise Mbwana Samatta yer aldı.Fenerbahçe'de yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, İsmail Yüksek ve Kemal Ademi görev bekledi.Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. 32 yaşındaki oyuncu, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti.Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 4,5 yıllığına transfer edilen Macar stoper, ilk resmi maçını Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynadı.Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Tolga Ciğerci, ligde 7 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hes Kablo Kayserispor maçında Erol Bulut'tan forma bekledi. Tolga, son olarak ligde 12 Aralık 2020 tarihinde Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybedilen karşılaşmada kadroda yer almış ancak forma giymemişti.Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil'in yanı sıra Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş kadroda yer almadı.Fenerbahçe maça hızlı başladı ve henüz ilk dakikada gole yaklaştı. Organize paslaşmaların ardından Enner Valencia, kaleyi görür görmez şutunu çekti. Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, sert şutu kontrol etmeyi başardı.Direkt ve hızlı hücumlarla Kayserispor kalesine atak yapmayı sürdüren Fenerbahçe, 7. dakikada Samatta ile yine kaleyi sert şuyla yokladı. Bu ataktan 5 dakika sonra ise bu kez Dimitris Pelkas şansını denedi. Caner Erkin'in gönderdiği ortada kalenin sağ çaprazında topla buluşan Pelkas, topu kontrol edip sert vurdu ancak Doğan Alemdar, bu topu da kurtarmayı başardı.Fenerbahçe'nin üst üste atakları 20. dakikada sonuç verdi. Hızlı gelişen atakta Mbwana Samatta, Dimitris Pelkas, Mame Thiam arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Mame Thiam, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Doğan Alemdar'ın solundan uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı. Golde asisti Pelkas yaptı.Fenerbahçe, golden sonra da topa hakim olmayı sürdürdü. Maçın ilk devresini yüzde 72 topa sahip olma oranıyla tamamlayan Fenerbahçe, Kayserispor kalesinde ataklarını sürdürdü. Kayserispor ise özellikle Henrique ile kontratak fırsatları aradı ancak bulamadı. İlk yarı boyunca ev sahibi taraf ataklarını sürdürse de farkı artırmayı başaramadı.Fenerbahçe, devreye 1-0'lık üstünlükle gitti.Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, ikinci yarıya Lennon ve Kanga'yı çıkarıp İlhan Parlak ve Nurettin Korkmaz'ı oyuna aldı.İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 52. dakikada farkı ikiye çıkarmayı başardı. İlk goldekine benzer şekilde Pelkas, Thiam, Samatta arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Samatta, altıpas içinden boş kaleye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Golde asisti yapan Thiam oldu.2-0'dan sonra Fenerbahçe, topa sahip olmayı sürdürdü ve Kayserispor kalesine yüklenmeye devam etti. Fenerbahçe'nin özellikle Samatta, Thiam ve Pelkas üçlüsüne karşı Kayserispor savunması güçlük yaşasa da kaleci Doğan Alemdar, başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti. Doğam Alemdar'ın direnci ise 86. dakikada kadar devam etti. Ademi'nin pasıyla karşı karşıya kalan Papiss Cisse'nin vuruşuna müdahale etse de çelemedi Doğan ve top ağlarla buluşarak maçın skorunu belirledi.Fenerbahçe, bu mücadelede 600 pasın üstüne çıktı ve sezon rekorunu kırdı.Fenerbahçe, maç sonuna kadar üstünlüğünü sürdürüp sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılmayı başardı ve Kadıköy'deki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.İlk dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Valencia'nın vuruşunda top kaleci Doğan'da kaldı.5. dakikada Kvrzic'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.12. dakikada soldan Caner'in arka direğe ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Pelkas'ın sert vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.37. dakikada ceza sahası içinde Thiam'ın kaleye göndermek istediği top, altıpasın önünde Pelkas'ta aldı. Pelkas'ın göğsüyle yumuşatarak sol ayağıyla yaptığı volede meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.39. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın yakın direğe vuruşunda, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.58. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında Hes Kablo Kayserispor savunmasının hatasıyla penaltı noktası civarında topu önünde bulan Pelkas'ın şutunda top üstten auta çıktı.64. dakikada Pelkas'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda top az farkla auta gitti.66. dakikada Pelkas'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın sol ayağıyla uzak direğe plasesinde kaleci Doğan topu kornere çeldi.: Ülker: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 67 Sosa), Pelkas, Thiam (Dk. 85 Ademi), Samatta (Dk. 79 Cisse): Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah (Dk. 90 Ackah), Campanharo (Dk. 63 Maglica), Lennon (Dk. 46 İlhan Parlak), Avramovski, Henrique (Dk. 80 Emre Demir), Kanga (Dk. 46 Nurettin Korkmaz): Dk. 20 Thiam, Dk. 52 Samatta, Dk. 86 Cisse (Fenerbahçe): Dk. 18 Valencia, Dk. 69 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 63 Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor)