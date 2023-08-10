Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Maribor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada yeni transfer Rodrigo Becao, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3. dakikada penaltıdan Dusan Tadic attı. Maribor'un tek golü 72. dakikada Mark Strajnar'dan geldi.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından 17 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Fenerbahçe, ilk yarıda Maribor kalesinde önemli tehlikeler yakaladı. Ancak İsmail Kartal'ın ekibi ilk 45 dakikalık bölümde aradığı golü bir türlü bulamadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
İSMAİL KARTAL'DAN DEĞİŞİKLİK!
İsmail Kartal, ilk yarıdaki 0-0'lık skorun ardından ikinci yarıya değişiklikle başladı. Fenerbahçe'de Joshua King çıktı, Sebastian Szymanski oyuna dahil oldu.
FENERBAHÇE ARADIĞI GOLÜ BULDU
Fenerbahçe, 58. dakikada aradığı golü buldu. Bu dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahasında iyi yükselen Rodrigo Becao topu ağlara gönderdi. Becao, Fenerbahçe'deki ilk maçında gol sevinci yaşadı.
İRFAN CAN KAHVESİ SAHNEDE
Fenerbahçe, Becao'nun golünden 4 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sebastian Szymanski, yerden ortada İrfan'ı topla buluşturdu. İrfan Can, boş kaleye topu ağlara gönderdi.
FARK BİRE İNDİ
Maribor, karşılaşmanın 72. dakikasında farkı bire indirdi. Ilicic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mark Strajnar, topu filelere gönderdi.
SON SÖZÜ TADIC SÖYLEDİ
Fenerbahçe'de uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda Dusan Tadic topun başına geçti. Sırp yıldız, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada maçtaki ilk tehlike Maribor kalesinde yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Dzeko topu göğsüyle yumuşatıp, çaprazdan şutunu çekti. Ancak kaleci Jug, meşin yuvarlağı kornere yolladı.
35. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Zajc, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kale sahası önünde kafayı vurdu ancak kaleci Jug uzanarak topu kontrol etti.
39. dakikada İsmail Yüksek'in kafa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ferdi, meşin yuvarlağı kale sahası önündeki Zajc'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
45. dakikada kullanılan korner atışında Maribor defansının uzaklaştıramadığı top Peres'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda, savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top kale sahası içi sol çaprazındaki Szymanski'de kaldı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta, İrfan Can Kahveci'den önce son anda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.
58. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Szymanski, arka direğe ortaladı. Kale sahası içinde iyi yükselen Becao, 2 rakibinin arasından kafayı vurarak topu filelere gönderdi: 1-0.
62. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta boş pozisyondaki İrfan Can Kahveci düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.
72. dakikada Maribor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünde topla buluşan Ilicic'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Strajnar, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan kayarak vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1.
90+2. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Kent, ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrıldı ve Antolin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Robert Jones, penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, topu filelere göndererek, farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1
Stat: Ülker
Hakemler: Robert Jones, Ian Hussin, Wade Smith (İngiltere)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 66 Crespo), İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Kent), King (Dk. 46 Szymanski), Dzeko (Dk. 67 Batshuayi)
Maribor: Jug, Watson, Pihler (Dk. 56 Ilicic), Uskokovic, Milec, Lorber, Repas (Dk. 69 Antolin), Urata (Dk. 46 Strajnar), Kolar (Dk. 83 Zinic), Brnic (Dk. 68 Karic), Jakupovic
Goller: Dk. 58 Becao, Dk. 62 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+3 Tadic (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 72 Strajnar (Maribor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Peres, Dk. 90+4 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 35 Repas, Dk. 43 Urata (Maribor)
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada yeni transfer Rodrigo Becao, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3. dakikada penaltıdan Dusan Tadic attı. Maribor'un tek golü 72. dakikada Mark Strajnar'dan geldi.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından 17 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Fenerbahçe, ilk yarıda Maribor kalesinde önemli tehlikeler yakaladı. Ancak İsmail Kartal'ın ekibi ilk 45 dakikalık bölümde aradığı golü bir türlü bulamadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
İSMAİL KARTAL'DAN DEĞİŞİKLİK!
İsmail Kartal, ilk yarıdaki 0-0'lık skorun ardından ikinci yarıya değişiklikle başladı. Fenerbahçe'de Joshua King çıktı, Sebastian Szymanski oyuna dahil oldu.
FENERBAHÇE ARADIĞI GOLÜ BULDU
Fenerbahçe, 58. dakikada aradığı golü buldu. Bu dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahasında iyi yükselen Rodrigo Becao topu ağlara gönderdi. Becao, Fenerbahçe'deki ilk maçında gol sevinci yaşadı.
İRFAN CAN KAHVESİ SAHNEDE
Fenerbahçe, Becao'nun golünden 4 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sebastian Szymanski, yerden ortada İrfan'ı topla buluşturdu. İrfan Can, boş kaleye topu ağlara gönderdi.
FARK BİRE İNDİ
Maribor, karşılaşmanın 72. dakikasında farkı bire indirdi. Ilicic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mark Strajnar, topu filelere gönderdi.
SON SÖZÜ TADIC SÖYLEDİ
Fenerbahçe'de uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda Dusan Tadic topun başına geçti. Sırp yıldız, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada maçtaki ilk tehlike Maribor kalesinde yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Dzeko topu göğsüyle yumuşatıp, çaprazdan şutunu çekti. Ancak kaleci Jug, meşin yuvarlağı kornere yolladı.
35. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Zajc, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kale sahası önünde kafayı vurdu ancak kaleci Jug uzanarak topu kontrol etti.
39. dakikada İsmail Yüksek'in kafa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ferdi, meşin yuvarlağı kale sahası önündeki Zajc'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
45. dakikada kullanılan korner atışında Maribor defansının uzaklaştıramadığı top Peres'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda, savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top kale sahası içi sol çaprazındaki Szymanski'de kaldı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta, İrfan Can Kahveci'den önce son anda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.
58. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Szymanski, arka direğe ortaladı. Kale sahası içinde iyi yükselen Becao, 2 rakibinin arasından kafayı vurarak topu filelere gönderdi: 1-0.
62. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta boş pozisyondaki İrfan Can Kahveci düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.
72. dakikada Maribor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünde topla buluşan Ilicic'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Strajnar, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan kayarak vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1.
90+2. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Kent, ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrıldı ve Antolin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Robert Jones, penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, topu filelere göndererek, farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1
Stat: Ülker
Hakemler: Robert Jones, Ian Hussin, Wade Smith (İngiltere)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 66 Crespo), İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Kent), King (Dk. 46 Szymanski), Dzeko (Dk. 67 Batshuayi)
Maribor: Jug, Watson, Pihler (Dk. 56 Ilicic), Uskokovic, Milec, Lorber, Repas (Dk. 69 Antolin), Urata (Dk. 46 Strajnar), Kolar (Dk. 83 Zinic), Brnic (Dk. 68 Karic), Jakupovic
Goller: Dk. 58 Becao, Dk. 62 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+3 Tadic (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 72 Strajnar (Maribor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Peres, Dk. 90+4 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 35 Repas, Dk. 43 Urata (Maribor)