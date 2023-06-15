Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Fenerbahçe, takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisinin alındığını açıkladı.

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Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı
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15 Haziran 2023 19:19
Son güncelleme 15 Haziran 2023 19:36
Fenerbahçe Kulübü, kulüpte kiralık olarak forma giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den aldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp, başarılı file bekçisiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş'den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe, sezon başında 500 bin euroya kiraladığı İrfan Can için Göztepe'ye 1 milyon 200 bin euro daha bonservis bedeli ödemiş oldu.

Göztepe, 24 yaşındaki file bekçisinin satışından kasasına toplam 1 milyon 700 bin euro koydu.
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