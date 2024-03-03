Fenerbahçe, Hatayspor'u usta isimleriyle yıktı!

Türkiye Kupası'nda beklenmedik bir şekilde Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elenen Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında taraftarının gönlünü aldı. Hatay karşısında Kanarya sonuca, usta ayaklarıyla ulaştı. 25. dakikada Edin Dzeko'nun yerden pasında ceza sahası içerisine giren Bright Osayi Samuel golünü attı.
Ligde bu sezon ilk golünü ilk yarıda 1-0 (d) kazanılan Ankaragücü mücadelesinde atan Osayi Samuel, ilk devrede olduğu gibi yine Hatay'ı boş geçmeyerek toplamda 3 gole ulaştı. Bu sezon 33. maçta 30. kez skora katkı (22 gol, 8 asist) yapan Dzeko, ligde 27. sınavında 23. gol katkısını (18 gol/5 asist) verdi.
İKİ MAÇ SONRA KATKI VERDİ
Dakikalar 40'ı gösterdiğinde bu kez başka bir yıldız Dusan Tadic'in soldan havadan gelen ortasında yeni yılın en formda isimlerinden Cengiz Ünder, top yere inmeden gelişine sol ayağıyla enfes bir gol kaydetti. 4 maç sonra ağları sallayan Cengiz, ligde 9 gole ulaştı. Bu gollerin 8'ini 2024'te atan Milli futbolcu, an itibarıyla Manaj ve Semih Kılıçsoy'la birlikte yeni yılın en golcü 3 isminden biri konumunda yer alıyor.
Cengiz'e pası veren Tadic, Kasımpaşa ve kupadaki Ankaragücü sınavlarının ardından skora yeniden katkı verdi. Toplamda 42 resmi maça çıkan Sırp yıldız, 12. asistini yaptı. Tadic ligde ise 28. karşılaşmasında 10 asiste ulaştı.
YILDIZLAR GERİ DÖNDÜ
Sarı-Lacivertliler'de dün akşam galibiyetin yanısıra iki sevindirici gelişme yaşandı. Tendon sakatlığı sebebiyle son olarak 29 Ekim'de oynanan Pendikspor maçında yer alan Becao, yeniden formasına kavuştu. İsmail Kartal, yıldız stopere ilk 11'de şans verdi. Becao da uzun süredir forma giymemesine rağmen takımının zorlanmadığı maçta hata yapmadı. Takımın bel kemiği Fred'in de durumu merak konusuydu.
ALKIŞ ALDILAR
Tendon yırtığı yüzünden 1.5 aya yakın bir süredir forma giyemeyen Fred, 21 Ocak'tan sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Brezilyalı orta saha ilk 11'de riske edilmese de ikinci yarıda şans buldu. Fred, 66. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu. İki futbolcunun dönmesinin yanısıra gösterdikleri performanslar da yüzleri güldürdü.
Ligde bu sezon ilk golünü ilk yarıda 1-0 (d) kazanılan Ankaragücü mücadelesinde atan Osayi Samuel, ilk devrede olduğu gibi yine Hatay'ı boş geçmeyerek toplamda 3 gole ulaştı. Bu sezon 33. maçta 30. kez skora katkı (22 gol, 8 asist) yapan Dzeko, ligde 27. sınavında 23. gol katkısını (18 gol/5 asist) verdi.
İKİ MAÇ SONRA KATKI VERDİ
Dakikalar 40'ı gösterdiğinde bu kez başka bir yıldız Dusan Tadic'in soldan havadan gelen ortasında yeni yılın en formda isimlerinden Cengiz Ünder, top yere inmeden gelişine sol ayağıyla enfes bir gol kaydetti. 4 maç sonra ağları sallayan Cengiz, ligde 9 gole ulaştı. Bu gollerin 8'ini 2024'te atan Milli futbolcu, an itibarıyla Manaj ve Semih Kılıçsoy'la birlikte yeni yılın en golcü 3 isminden biri konumunda yer alıyor.
Cengiz'e pası veren Tadic, Kasımpaşa ve kupadaki Ankaragücü sınavlarının ardından skora yeniden katkı verdi. Toplamda 42 resmi maça çıkan Sırp yıldız, 12. asistini yaptı. Tadic ligde ise 28. karşılaşmasında 10 asiste ulaştı.
YILDIZLAR GERİ DÖNDÜ
Sarı-Lacivertliler'de dün akşam galibiyetin yanısıra iki sevindirici gelişme yaşandı. Tendon sakatlığı sebebiyle son olarak 29 Ekim'de oynanan Pendikspor maçında yer alan Becao, yeniden formasına kavuştu. İsmail Kartal, yıldız stopere ilk 11'de şans verdi. Becao da uzun süredir forma giymemesine rağmen takımının zorlanmadığı maçta hata yapmadı. Takımın bel kemiği Fred'in de durumu merak konusuydu.
ALKIŞ ALDILAR
Tendon yırtığı yüzünden 1.5 aya yakın bir süredir forma giyemeyen Fred, 21 Ocak'tan sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Brezilyalı orta saha ilk 11'de riske edilmese de ikinci yarıda şans buldu. Fred, 66. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu. İki futbolcunun dönmesinin yanısıra gösterdikleri performanslar da yüzleri güldürdü.