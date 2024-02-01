Fenerbahçe gaza bastı: Saldanha

Fenerbahçe, Partizan forması giyen Matheus Saldanha için kulübüne yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe gaza bastı: Saldanha
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01 Şubat 2024 15:39
Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna yaklaşırken hücum hattını güçlendirmek için yeni bir hamleye hazırlanıyor.

YENİ TEKLİF YOLDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, daha önce resmi teklif yaptığı Partizan forması giyen Matheus Saldanha için teklifini güncelleme kararı aldı.

SON TEKLİF 8 MİLYON EURO'YDU

Daha önce Sırp basınında çıkan haberlerde; Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldız için teklifinin 8 milyon euro olduğu, Partizan'ın ise 10 milyon euro istediği belirtilmişti.

Partizan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Saldanha, bu sezon çıktığı 24 maçta 15 gol attı ve 5 asist yaptı.



 
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