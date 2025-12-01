01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
0-131'
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-035'
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
1-134'
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi ortam gerildi. İki takım futbolcuları saha içerisinde tartışma yaşadı.

calendar 01 Aralık 2025 19:36 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 20:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga!
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren dev derbi öncesi tansiyon yükseldi.

Derbi öncesi ısınma sırasında ortam gerildi ve kavga çıktı. Çıkan tartışmanın ardından güvenlik güçleri sahaya girdi.

Yaşanan kavga sonrası orta sahada santra noktasına set çekildi ve oyuncular, ısınmak için kendi noktalarına hareket etti.

HT Spor'un haberine göre, Galatasaray'dan Maç Analisti Serhat Doğan ve Fenerbahçe Stat Müdürü Ali Bozan, ısınma sırasındaki kargaşa sonrası ihraç edilen isimler oldu.










TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 28 8 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 30 12 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 14 7 6 1 20 12 27
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 6 5 13 15 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
