Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren dev derbi öncesi tansiyon yükseldi.
Derbi öncesi ısınma sırasında ortam gerildi ve kavga çıktı. Çıkan tartışmanın ardından güvenlik güçleri sahaya girdi.
Yaşanan kavga sonrası orta sahada santra noktasına set çekildi ve oyuncular, ısınmak için kendi noktalarına hareket etti.
HT Spor'un haberine göre, Galatasaray'dan Maç Analisti Serhat Doğan ve Fenerbahçe Stat Müdürü Ali Bozan, ısınma sırasındaki kargaşa sonrası ihraç edilen isimler oldu.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi ortam gerildi! pic.twitter.com/YjVhSHdsTb
