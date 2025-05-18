17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
0-5
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
2-3
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
3-0
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
0-4
17 Mayıs
FC Heidenheim-Werder Bremen
1-4
17 Mayıs
Freiburg-E. Frankfurt
1-3
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
1-2
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
2-2
17 Mayıs
Mönchengladbach-Wolfsburg
0-1
17 Mayıs
St. Pauli-Bochum
0-2
17 Mayıs
C.Palace-M.City
1-0
17 Mayıs
Genoa-Atalanta
2-3
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
4-2
17 Mayıs
Lyon-Angers
2-0
17 Mayıs
Nice-Brest
6-0
17 Mayıs
Saint-Etienne-Toulouse
2-3
17 Mayıs
Lille-Reims
2-1
17 Mayıs
Strasbourg-Le Havre
2-3
17 Mayıs
Nantes-Montpellier
3-0
17 Mayıs
Lens-AS Monaco
4-0
17 Mayıs
Paris Saint-Germain-Auxerre
3-1
17 Mayıs
Standard Liege-FCV Dender EH
0-0
17 Mayıs
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
0-4
17 Mayıs
Braga-Benfica
1-1
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
2-0
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
3-0

Fenerbahçe - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.

calendar 18 Mayıs 2025 02:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Ozan Ergün yönetecek. Bersan Duran ve Samet Çiçek, maçta yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım 78 puanla ikinci sırada bulunuyor.

ikas Eyüpspor'un ise 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 50 puanı var. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı eflatun-sarılılar. 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında ikas Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri.

Eyüpspor: Berke, Vezo, Dorukhan, Claro, Umut, Yalçın, Halil, Emre, Tayfur, Ampem, Thiam.



FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, bu maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra ceza sınırında bulunan Fred, Djiku ve İrfan Can Kahveci de bu müsabakada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.