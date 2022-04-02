Fenerbahçe, evinde 17 sayı farkla kazandı

Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Basketbol Ligi'nde Nesibe Aydın'ı 70-53 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, evinde 17 sayı farkla kazandı
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02 Nisan 2022 21:49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Nesibe Aydın'ı 70-53 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 21. galibiyetini alan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Nesibe Aydın ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Halil Erkoç, Samet Biner

Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 5, Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 18, Sabally 8, Williams 18, Şerife Alperi Onar 4, Banu Şimşek, McBride 10, Ayşe Yılmaz

Nesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 11, Harika Gözde Eldaş 4, Coates 9, Thomas 3, Snytsina 9, Nacickaite 8, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Merve Uygül 6, Hülya Çoklar Asarcıklı

1. Periyot: 13-9

Devre: 35-26

3. Periyot: 52-45

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