Fenerbahçe deplasman rekorunu sürdürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 26 deplasman maçını da kaybetmedi.
Kayserispor'u deplasmanda 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de geçtiğimiz sezondan bu yanan çıktığı son 26 deplasman maçından da yenilmeden ayrıldı.
Bu süreçte 21 galibiyet 5 beraberlik elde eden Fenerbahçe, ulaşması güç bir seriye ulaştı.
Öte yandan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisi olan seriyi Kayseri'de de sürdürmeyi başardı.
Kayserispor'u deplasmanda 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de geçtiğimiz sezondan bu yanan çıktığı son 26 deplasman maçından da yenilmeden ayrıldı.
Bu süreçte 21 galibiyet 5 beraberlik elde eden Fenerbahçe, ulaşması güç bir seriye ulaştı.
Öte yandan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisi olan seriyi Kayseri'de de sürdürmeyi başardı.