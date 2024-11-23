Fenerbahçe deplasman rekorunu sürdürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 26 deplasman maçını da kaybetmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe deplasman rekorunu sürdürüyor
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23 Kasım 2024 18:17
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 26 deplasman maçını da kaybetmedi.

Kayserispor'u deplasmanda 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de geçtiğimiz sezondan bu yanan çıktığı son 26 deplasman maçından da yenilmeden ayrıldı.

Bu süreçte 21 galibiyet 5 beraberlik elde eden Fenerbahçe, ulaşması güç bir seriye ulaştı.

Öte yandan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisi olan seriyi Kayseri'de de sürdürmeyi başardı.
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