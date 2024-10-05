Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
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05 Ekim 2024 17:08
Son güncelleme 05 Ekim 2024 17:46
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynadığımız karşılaşmada omuzuna darbe alan oyuncumuz İsmail Yüksek'in, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

İKİ HAFTA YOK

İsmail Yüksek'in sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. A Milli Takım aday kadrosundan çıkartılması beklenen İsmail Yüksek'in milli ara sonrası hazır hale gelmesi hedefleniyor.

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