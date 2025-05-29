Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlanarak devam ediyor.



Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlanarak devam ediyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, Sadio Mane'yi izliyor.



Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen Mane'nin Avrupa'ya geri dönmeye sıcak baktığı vurgulanıyor. Son dönemde Al Nassr'da mutsuz olan ve son zamanlarda taraftarlarla da ciddi sıkıntılar yaşayan 33 yaşındaki futbolcunun iyi bir teklife 'evet' diyeceği aktarılıyor.



TALISCA İLE YENİDEN BULUŞABİLİR



Daha önce Anderson Talisca ile Al Nassr'da beraber oynayan tecrübeli yıldız, eski takım arkadaşıyla Fenerbahçe'de yeniden buluşabilir.



Gelecek sezon hücum hattında Talisca'dan çok umutlu olan sarı- lacivertliler, Sadio Mane ile de uyum yakalanabileceğine inanıyor. Ayrıca Mane'nin tecrübesi ve kariyeri de güven veriyor.



KARİYERİ



Futbolculuk kariyerinde Liverpool ve Bayern Münih başta olmak üzere önemli kulüplerde oynayan Sadio Mane, başarılarıyla göze çarpıyor.



Liverpool'da Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan, Premier Lig'de mutlu sona ulaşan Mane, Bayern Münih'le de Bundesliga zaferini elde etti.



İSTANBUL'U SEVİYOR



Sadio Mane konusunda transferdeki avantajlardan biri de İstanbul detayı oldu. Mane'nin daha önce İstanbul'u ziyaret ederek çok sevmesi Fenerbahçe açısından avantajlı bir durum olarak dikkat çekiyor.



SOW VE NİANG FAKTÖRÜ



Sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen ve başarılı olan Senegalli yıldızlar dikkat çekiyor.



Sadio Mane'nin vatandaşları Moussa Sow ile Mamadou Niang, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayarak başarılı oldu. Mane de her iki isimle Senegal Milli Takımı'nda beraber oynadı.



PERFORMANSI



Sözleşmesi 2026'da bitecek olan Mane, bu sezon 47 resmi maçta 18 gol, 14 asistle 32 gole direkt etki etti.







