Fenerbahçe'den paylaşım: ''Dünyanın en büyük spor kulübü!''

Fenerbahçe, AXA Sigorta Kupa Voley final maçının kazanılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den paylaşım: ''Dünyanın en büyük spor kulübü!''
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24 Mart 2024 19:58
Fenerbahçe Kulübü, AXA Sigorta Kupa Voley final maçının kazanılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Sarı-lacivertli kulüp, aynı gün içerisinde kadın voleybolda Eczacıbaşı Dynavit'i yenen kadın voleybol takımını ve kadın futbolda Galatasaray Petrol Ofisi'ni mağlup eden Fenerbahçe Petrol Ofisi Takımı'nı kutladı.

Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar arasında yoğun ilgi gördü.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı; 

Gururla, Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, AXA Sigorta Kupa Volley'de Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, derbide rakibi Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Takımlarımızı tebrik ediyor, sarı lacivert nice başarıları birlikte kutlamayı diliyoruz.

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