Fenerbahçe'den paylaşım: ''Dünyanın en büyük spor kulübü!''

Fenerbahçe Kulübü, AXA Sigorta Kupa Voley final maçının kazanılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüp, aynı gün içerisinde kadın voleybolda Eczacıbaşı Dynavit'i yenen kadın voleybol takımını ve kadın futbolda Galatasaray Petrol Ofisi'ni mağlup eden Fenerbahçe Petrol Ofisi Takımı'nı kutladı.
Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar arasında yoğun ilgi gördü.
İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı;
Gururla, Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe!
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, AXA Sigorta Kupa Volley'de Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, derbide rakibi Galatasaray'ı 2-1 yendi.
Takımlarımızı tebrik ediyor, sarı lacivert nice başarıları birlikte kutlamayı diliyoruz.
Sarı-lacivertli kulüp, aynı gün içerisinde kadın voleybolda Eczacıbaşı Dynavit'i yenen kadın voleybol takımını ve kadın futbolda Galatasaray Petrol Ofisi'ni mağlup eden Fenerbahçe Petrol Ofisi Takımı'nı kutladı.
Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar arasında yoğun ilgi gördü.
İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı;
Gururla, Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe!
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, AXA Sigorta Kupa Volley'de Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, derbide rakibi Galatasaray'ı 2-1 yendi.
Takımlarımızı tebrik ediyor, sarı lacivert nice başarıları birlikte kutlamayı diliyoruz.
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