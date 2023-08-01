çalışmalarını tüm hızıyla sürdürenorta saha takviyesi içinSarı-lacivertliler, Milan'ın 29 yaşındaki Boşnak futbolcusuiçin İtalyan ekibine teklif yaptı.2019 yaz aylarında Empoli'den 8.6 milyon euroya Milan'a transfer olan ve iki sezon daha sözleşmesi olan Krunic için Fenerbahçe 4 milyon euroyu gözden çıkardı.Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun vatandaşı olan Krunic ile transgfer öncesinde prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, Milan ile pazarlık masasında orta yolu bularak, Krunic'i kısa süre içerisinde İstanbul'a getşrmeyi planlıyor.Rade Krunic, 7 Ekim 1993'te Foca'da doğdu. Profesyonel kariyerine Sutjeska Foca'da başladıktan sonra 2013 yılında Donji Srem'e geçti. 2014 yılında Hellas Verona'ya transfer oldu ve aynı yıl Donji Srem'e kiralık olarak geri döndü. 2015 yılında Borac Čačak'a geçti. Daha sonra aynı yıl Empoli'ye katıldı. Empoli'de geçen 4 yılın ardından 2019 yılında Milan'a transfer oldu. Milan'da 4 sezonda 125 maça çıkıp, 3 gol 6 asist kaydetti.Geçtiğimiz yıl lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 34 maça çıkıp, 1 gol 1 asist kaydetti. 29 kez Bosna Hersek Milli Takımı formasını giyen Krunic'in Milan'la sözleşmesi 2025'te sonra erecek.