Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Franculino Dju

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler Youssef En-Nesyri'nin formsuz performansı sonrası santrfor arayışlarına başladı.
Yönetim, Avrupa'da dikkat çeken genç golcüler arasında yer alan Franculino Dju'yu gündemine aldı. Midtjylland forması giyen 21 yaşındaki Gineli forvet, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
YAKIN TAKİP
Fenerbahçe'nin, oyuncunun durumu hakkında bilgi topladığı ve scout ekibinin Dju'yu bir süredir yakından takip ettiği öğrenildi. Ancak transfer yarışında Avrupa devlerinden Bayern Münih ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton'un da Franculino Dju'yu listesine aldığı iddia ediliyor.
DEVRE ARASINDA HAMLE
Teknik ekibin raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetiminin, genç yıldız için devre arasında resmi temaslara başlamayı planladığı öne sürüldü.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO
Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında.
