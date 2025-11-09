09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
17:00
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
17:00
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
14:30
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
17:00
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
17:00
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
14:30
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
14:15
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
16:30
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
18:15
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
16:00
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
17:00
09 Kasım
C.Palace-Brighton
17:00
09 Kasım
Brentford-Newcastle
17:00
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
17:00
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
17:30
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
16:00
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
13:30
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
13:30
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Franculino Dju

Youssef En-Nesyri'nin formsuzluğu sonrası forvet arayan Fenerbahçe'nin, Midtjylland'ın 21 yaşındaki golcüsü Franculino Dju'yu istediği öne sürüldü. Gineli oyuncu için Ocak'ta teklif yapılması bekleniyor.

09 Kasım 2025 12:51
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Franculino Dju
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler Youssef En-Nesyri'nin formsuz performansı sonrası santrfor arayışlarına başladı.

Yönetim, Avrupa'da dikkat çeken genç golcüler arasında yer alan Franculino Dju'yu gündemine aldı. Midtjylland forması giyen 21 yaşındaki Gineli forvet, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

YAKIN TAKİP


Fenerbahçe'nin, oyuncunun durumu hakkında bilgi topladığı ve scout ekibinin Dju'yu bir süredir yakından takip ettiği öğrenildi. Ancak transfer yarışında Avrupa devlerinden Bayern Münih ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton'un da Franculino Dju'yu listesine aldığı iddia ediliyor.

DEVRE ARASINDA HAMLE

Teknik ekibin raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetiminin, genç yıldız için devre arasında resmi temaslara başlamayı planladığı öne sürüldü.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
