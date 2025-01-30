Fenerbahçe'den Eren Elmalı hamlesi

Fenerbahçe, Eren Elmalı'ya talip oldu. 24 yaşındaki sol bek için Trabzonspor ile görüşmeler başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Fenerbahçe'den Eren Elmalı hamlesi
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30 Ocak 2025 15:23
Son güncelleme 30 Ocak 2025 15:31
Fenerbahçe, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın transferleri sonrası sol bek transferi için harekete geçti.

Fenerbahçe, sol bek transferi için sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'yı gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuya talip oldu ve Trabzonspor ile görüşmeler başladı.

Eren Elmalı, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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