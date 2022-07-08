Fenerbahçe'den dev Atatürk heykeli!

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın önüne Atatürk heykeli yerleştirdi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den dev Atatürk heykeli!
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08 Temmuz 2022 14:26
Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Ülker Stadı'nın önüne Atatürk heykeli dikildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İlelebet izindeyiz Atam!" ifadeleriyle dikilen heykelin görüntileri paylaşıldı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım:

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