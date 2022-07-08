Fenerbahçe'den dev Atatürk heykeli!

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Ülker Stadı'nın önüne Atatürk heykeli dikildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İlelebet izindeyiz Atam!" ifadeleriyle dikilen heykelin görüntileri paylaşıldı.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım:
Kulüpten yapılan açıklamada, "İlelebet izindeyiz Atam!" ifadeleriyle dikilen heykelin görüntileri paylaşıldı.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım:
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun önüne dikilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelinin fotoğraflarını paylaştı. 📸 pic.twitter.com/4LIkGJizA3
— Sporx (@sporx) July 8, 2022
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