Fenerbahçe'den Avrupa'da harakiri!

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nde bireysel hatalarının esiri olurken çözüm de bulamadı.
Son 16 turu ilk maçında Rangers'a sahasında 3-1 yenildiği maçta da bunu tekrarlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, "Biz sahanın her yerinde hata yaptık ama onlar yapmadı" diyerek takımının durumuna isyan etti.
Avrupa'da hem lig hem de eleme aşamasında gole neden olan hatası sebebiyle kalesinde 4 gol gören Fenerbahçe, bu değerde turnuvanın en kötü ikinci takımı oldu. Listede Fransız ekibi Nice (6) zirvede yer aldı.
SZYMANSKI BAŞI ÇEKTİ
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski 2 gol yedirerek başı çekerken Samet Akaydin ile kaleci İrfan Can Eğribayat da 1'er defa bu hatayı gerçekleştirdi.
Polonyalı orta sahanın, AZ Alkmaar (3- 1) ve Rangers (1-3) maçlarında kaptırdığı toplar golle sonuçlandı.
Ara transferde takımdan ayrılan Samet; Athletic Bilbao (0-2) karşısında, İrfan Can da Anderlecht (2-2) önünde topu rakibe vermişti. Hataları nedeniyle bu maçların tamamında ilk golü ağlarında gören Fenerbahçe, kendi kendinin adeta moralini bozdu.
Son 16 turu ilk maçında Rangers'a sahasında 3-1 yenildiği maçta da bunu tekrarlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, "Biz sahanın her yerinde hata yaptık ama onlar yapmadı" diyerek takımının durumuna isyan etti.
Avrupa'da hem lig hem de eleme aşamasında gole neden olan hatası sebebiyle kalesinde 4 gol gören Fenerbahçe, bu değerde turnuvanın en kötü ikinci takımı oldu. Listede Fransız ekibi Nice (6) zirvede yer aldı.
SZYMANSKI BAŞI ÇEKTİ
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski 2 gol yedirerek başı çekerken Samet Akaydin ile kaleci İrfan Can Eğribayat da 1'er defa bu hatayı gerçekleştirdi.
Polonyalı orta sahanın, AZ Alkmaar (3- 1) ve Rangers (1-3) maçlarında kaptırdığı toplar golle sonuçlandı.
Ara transferde takımdan ayrılan Samet; Athletic Bilbao (0-2) karşısında, İrfan Can da Anderlecht (2-2) önünde topu rakibe vermişti. Hataları nedeniyle bu maçların tamamında ilk golü ağlarında gören Fenerbahçe, kendi kendinin adeta moralini bozdu.
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