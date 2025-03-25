Fenerbahçe'nin son dönemde yükselen formuyla dikkat çeken yıldızlarından Oğuz Aydın, yalnızca kulübü için değil, Türk futbolu adına da ilham verici bir başarı hikayesi yazıyor.



Alanyaspor'dan transfer edildikten sonra kısa sürede Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına giren genç oyuncu, Sarı-Lacivertliler'in alt liglerdeki yetenek avına olan ilgisini daha da artırdı. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden biri de Esenler Erokspor'un genç sağ kanat oyuncusu Furkan Orak oldu.





Geçtiğimiz sezon Çatalcaspor'da forma giyen ve bu sezon Erokspor'da gösterdiği çıkışla dikkat çeken Furkan, sahadaki dinamizmi ve asist katkısıyla birçok kulübün radarına girdi.



PERFORMANSI



Fenerbahçe'nin, genç oyuncunun performansını yakından takip ettiği ve birçok maçını yerinde izleyerek detaylı analizler yaptığı öğrenildi.



1. Lig'in bu sezon en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri olan 2001 doğumlu Furkan Orak, Esenler Erokspor formasıyla 21 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi.



