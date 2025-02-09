Fenerbahçe'den Adana Demirspor'un kararı sonrası ilk tepki

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ve Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'den Adana Demirspor'un kararı sonrası ilk tepki
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09 Şubat 2025 19:44
Son güncelleme 09 Şubat 2025 20:19
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında açıklama yaptı.

Belgü, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirletiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Kurumlar kanuni görevlerini yapmadığı sürece bu tiyatro sürgit devam edecektir. TFF'den ve kurullarından lütuf değil, derhal bu gece bu kirli düzeni yıkmak için yapmaları gerekenleri yapmalarını bekliyoruz. Unutmasınlar kimse vazgeçilmez değildir." dedi.
NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.
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