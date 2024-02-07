Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti!

Ümraniyespor, Fenerbahçe'den Tiago Çukur'un kiralık transferi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti!
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07 Şubat 2024 18:01
Son güncelleme 07 Şubat 2024 18:02
Beveren'in kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Tiago Çukur'un yeni takımı belli oldu.

1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Thiago! Kulübümüz, Fenerbahçe'den forvet oyuncusu Thiago Çukur'u sezon sonuna kadar kiralık anlaşma ile renklerine bağladı. Thiago'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Beveren'de 19 maçta süre bulan Tiago Çukur, 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin 2022 yazında kadrosuna kattığı Tiago Çukur'un sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


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