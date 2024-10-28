Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri coştu bir kere!

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla üçüncü golünü atarken bu sezon ilk kez iki resmi maçta üst üste ağları havalandırmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri coştu bir kere!
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28 Ekim 2024 09:43
Son güncelleme 28 Ekim 2024 13:16
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, Sarı-Lacivertliler'deki macerasına pek iyi başlayamamıştı. Eleştirilerin hedefi haline gelen Faslı yıldız, son dönemde form tutmaya başladı.

Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ile birlikte 11 başladığı Bodrum FK mücadelesinin 15. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında Edin Dzeko'dan önce dokunarak topu uzaklaştırmak isteyen Diogo Sousa'nın sektirdiği topu kafayla ağlara yolladı ve takımını öne geçirdi.

BU SEZON İLK KEZ!

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla üçüncü golünü atarken bu sezon ilk kez iki resmi maçta üst üste ağları havalandırmayı başardı. Hafta arasında 1-1 sona eren Manchester United maçında takımının beraberlik golünü atan Faslı yıldız, Bodrum FK maçını da boş geçmedi. 

 

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