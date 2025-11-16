16 Kasım
Macaristan-İrlanda
17:00
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
17:00
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Fenerbahçe'de üç orta saha yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçında 3 orta saha oyuncusundan yararlanamayacak. İsmail Yüksek ve Fred cezaları, Sebastian Szymanski ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

16 Kasım 2025 10:42
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde Rizespor ile karşılaşacak ve ardından Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerde üç orta saha oyuncusu, Ferencvaros maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Fred, cezaları nedeniyle Ferencvaros maçını kaçıracak. Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin de sakatlığı nedeniyle bu maçı kaçırması bekleniyor.

Domenico Tedesco'nun elinde Ferencvaros maçında orta sahada kullanabileceği tek isim olarak Edson Alvarez kaldı.

İtalyan teknik adam, orta sahada alternatif için çalışmalara başladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
