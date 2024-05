Fenerbahçe'de tükenmişlik sendromu

Konya deplasmanından beraberlikle ayrılınca şampiyonluk umutlarını matematiksel hesaplara bırakan Fenerbahçe 'de takım inancını kaybetti.Sivas'ta bırakılan puanlardan sonra, "Galatasaray da takılacak" ihtimaline sarılan sarı lacivertliler puan farkının altıya çıkmasıyla tükendi. Samandıra'da kimsenin ağzını bıçak açmazken oyuncular motivasyonunu kaybetmiş durumda. İsmail Kartal ise oyuncuları ayağa kaldırmaya çalışıyor."Futbolda her an her şey olabilir" diyen Kartal "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Biz kalan üç maçı da kazanmak zorundayız. Son düdüğe kadar mücadeleye devam" sözleriyle oyuncularını motive etmeye çalışıyor.Takımda bir diğer sıkıntı ise yerli oyuncu problemi. İsmail'den sonra İrfan Can'ın da sezonu kapattığı Fenerbahçe'de, Mert Müldür cezalı. Sarı lacivertlilerde Osayi'nin sakatlığında sağ bek de alternatifsiz kalmış durumda.