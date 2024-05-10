Fenerbahçe'de tükenmişlik sendromu

Kaçırdığı kupaları Süper Lig'le telafi etmeyi uman Fenerbahçe, Konya'da tükendi. Samandıra'da oyuncuların ne keyfi var ne motivasyonu...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de tükenmişlik sendromu
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10 Mayıs 2024 14:18
Konya deplasmanından beraberlikle ayrılınca şampiyonluk umutlarını matematiksel hesaplara bırakan Fenerbahçe'de takım inancını kaybetti.

Sivas'ta bırakılan puanlardan sonra, "Galatasaray da takılacak" ihtimaline sarılan sarı lacivertliler puan farkının altıya çıkmasıyla tükendi. Samandıra'da kimsenin ağzını bıçak açmazken oyuncular motivasyonunu kaybetmiş durumda. İsmail Kartal ise oyuncuları ayağa kaldırmaya çalışıyor.

DERTLERİN SONU YOK

"Futbolda her an her şey olabilir" diyen Kartal "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Biz kalan üç maçı da kazanmak zorundayız. Son düdüğe kadar mücadeleye devam" sözleriyle oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

Takımda bir diğer sıkıntı ise yerli oyuncu problemi. İsmail'den sonra İrfan Can'ın da sezonu kapattığı Fenerbahçe'de, Mert Müldür cezalı. Sarı lacivertlilerde Osayi'nin sakatlığında sağ bek de alternatifsiz kalmış durumda.  

 
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