Fenerbahçe'de transfer hareketliliği

Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertli ekip, savunmanın soluna takviye yapmak için çalışmalara başladı.

calendar 03 Temmuz 2025 13:01
Haber: Trtspor, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, savunmayı üst düzey oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor.

Gündemdeki isimler Milan Skriniar ve Kyle Walker. İki futbolcuyla da görüşmeler devam ederken, sol bek transferi için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

MILAN SKRINIAR



Jayden Oosterwolde'yi sol stoper olarak değerlendirecek olan Jose Mourinho, savunmanın soluna takviye yapılmasını istedi. O bölgedeki tek alternatifin Levent Mercan olması sebebiyle sarı lacivertliler, bir futbolcuyu daha renklerine bağlamayı hedefliyor.

Listede birçok futbolcunun olduğu öğrenildi. Transfer komitesi ve teknik heyetin bu listeyi daraltmasının ardından belirlenen isimlere resmi teklif yapılacak.

FILIP KOSTIC

Fenerbahçe'de geçen sezon savunmanın solunda ağırlıklı olarak Filip Kostic forma giymişti. Juventus ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösteren futbolcunun, İtalyan ekibi tarafından yeni sezon planlamasına dahil edilmeme durumu olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Sırp oyuncunun durumunu da yakından takip edecek. 

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