Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi tehlike

Fenerbahçe'de 9 futbolcu Trabzonspor maçında sarı kart ceza görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi tehlike
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16 Mart 2024 12:15
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki bu önemli karşılaşma Papara Park'ta gerçekleşecek ve saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak.

Ligde art arda dört galibiyet elde eden ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında kayıp yaşamadan zirve takibini sürdürmek istiyor.

9 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında bulunan 9 oyuncu bulunuyor. Takımdan Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi, eğer bu maçta kart görürlerse, Adana Demirspor ile yapılacak olan maçta oynayamayacaklar. 

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