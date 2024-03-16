Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi tehlike

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki bu önemli karşılaşma Papara Park'ta gerçekleşecek ve saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak.
Ligde art arda dört galibiyet elde eden ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında kayıp yaşamadan zirve takibini sürdürmek istiyor.
9 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında bulunan 9 oyuncu bulunuyor. Takımdan Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi, eğer bu maçta kart görürlerse, Adana Demirspor ile yapılacak olan maçta oynayamayacaklar.
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki bu önemli karşılaşma Papara Park'ta gerçekleşecek ve saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak.
Ligde art arda dört galibiyet elde eden ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında kayıp yaşamadan zirve takibini sürdürmek istiyor.
9 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında bulunan 9 oyuncu bulunuyor. Takımdan Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi, eğer bu maçta kart görürlerse, Adana Demirspor ile yapılacak olan maçta oynayamayacaklar.