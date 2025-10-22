22 Ekim
Fenerbahçe'de Tarık Çetin alkış aldı: "Artık İrfan Can'ın önünde"

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden kaleci Ederson'un yokluğunda eldivenleri giyen Tarık Çetin, performansıyla dikkat çekti. Otoriteler, Tarık Çetin'in çıkışını hem Fenerbahçe hem Türk futbolu için çok önemli buluyor.

22 Ekim 2025
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de sakat Ederson'un yokluğunda eldivenleri giyen Tarık Çetin, performansıyla beğeni topladı.

Samsunspor ve Karagümrük karşısında kurtarışlarıyla büyük alkış alan 28 yaşındaki file bekçisi, 23 Ekim Perşembe günü Stuttgart maçında yine kalede olacak.

EDERSON GAZİANTEP'E

Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giymeyen Ederson'un yarın Avrupa sınavında da görev yapmayacağı bildirildi. Brezilyalı eldiven, Gaziantep deplasmanında kalesine dönecek.

STUTTGART İÇİN HAZIR

Samsun ve Karagümrük maçlarında kaleyi koruyan Tarık Çetin, Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart karşısında da eldivenleri giyecek. 28 yaşındaki file bekçisi, kendine güveniyor.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat'ın önünde ikinci kaleci olarak görülen Tarık'ı değerlendiren futbol dünyasının önemli isimlerinin yorumları şöyle:

"KENDİNİ HEP HAZIR TUTMUŞ"

ŞENOL USTAÖMER: Tarık, F.Bahçe altyapısından yetişti, birçok kulüpte oynadı. Çok iyi gelişim gösterdi. Tekrar yuvaya dönüşü onu hırslandırdı, performansı arttı. İyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Şansını da çok iyi kullandığını gördük. Şu anda zaten ikinci kaleci olarak net şekilde görülüyor. İrfan Can Eğribayat'ın beklentilerim doğrultusunda gitmediğini gördüm. Hem saha içi hem saha dışı davranışlarıyla F.Bahçe'de artık geleceği bile konuşulacak duruma geldi. Futbol böyle bir oyundur. Senelerce beklersin; sana şans gelir, kendini hazır tutmak zorundasın. Bu noktada kendini hazır tutan Tarık oldu, İrfan Can olmadı. Bunun için Tarık bundan sonra büyük bir ihtimalle Ederson yokken kaleyi koruyacaktır. İrfan Can da iyi bir kaleci ama bu kafa yapısıyla yol alamaz. Bir an önce kafasını değiştirmeli.

"İRFAN CAN'IN ÖNÜNDE OLACAK"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Tarık, Fenerbahçe'den önce de uzun süre yedek kaldı. Tabii ki F.Bahçe'ye gelince de devam etti. Ancak çok kritik bir Samsun deplasmanında Ederson ve İrfan Can'ın sakatlığıyla kendini kalede buldu. O gün çok başarılı bir maç çıkardı. Son Karagümrük maçında da aynı başarısı devam etti. Tabii ki Ederson iyileşince kaleye o geçecek ama tekrar problem olursa şu anda tabii ki Tarık Çetin, İrfan Can'ın önünde yer alacak.

"BİRAZ ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

ABDULLAH ERCAN: Tarık'ın Samsunspor maçındaki performansı başarılıydı ama Karagümrük karşısında yediği gole bakarsak, onu kurtarabilirdi diye düşünüyorum. Tarık hakkında yorum yapılırken, sanki daha önce hiç oynamamış gibi değerlendiriliyor ancak bu doğru değil. Hem alt yaş kategorilerinde olsa da milli takım geçmişi var hem de Fenerbahçe'ye gelmeden önce Çaykur Rizespor'un kalecisiydi. Stuttgart karşısında Avrupa sınavına çıkacak. Rakip çok formda, ona da büyük iş düşecek. İnşallah başarıyla altından kalkar. Ama 'Ederson'un arkasında ikinci kaleci olmalı mı' sorusu için ben erken olduğunu düşünüyorum. Hemen iki maç üzerinden değerlendirmek doğru olmaz. Tarık için 'İrfan Can'ın önünde ikinci kaleci olur' demek için acele edilmemeli. 

 
 

