Fenerbahçe'de tam mesai! Jorge Jesus etkisi

SABAHTAN AKŞAMA YOĞUN

HEP YAKIN TEMASTA

Yeni sezon hazırlıklarını bir haftadır sürdüren Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı şimdiden esmeye başladı. Hazırlıklarını Samandıra'da yürüten sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı adından söz ettirmesini bildi.Futbolcular çift antrenmanla günleri geçiriyor. Bir antrenman ortalama 2.5 saat sürüyor. Her idman öncesi bir toplantı yapılıyor. Toplantı sonrası bir salon çalışması oluyor ve hemen akabinde oyuncular sahaya iniyor.Sabahtan akşama yoğun bir 5 saat mesai gerçekleşiyor. Sahaya çıkıldığında tempolu dayanıklılık koşuları dikkat çekiyor. Yorucu bir program olsa da futbolcular asla şikayet etmiyor. Tam tersi Jorge Jesus'un bu yöntemi, çalışma tarzı ve iletişimi futbolcular da saygı uyandırmış durumda....Ayrıca Samandıra'da hocanın en yakınında Operasyon Direktörü Mario Branco bulunuyor. Teknik menajer Mehmet Aurelio ise genelde oyuncularla iletişimde destek veriyor.Jorge Jesus, oyuncularla hep yakın temasta. Herkesin fikrini almayı önemsiyor ve iletişime açık.Jorge Jesus'un ilk günden itibaren gerek takımla gerek ekibiyle gerek profesyonellerle ve gerekse de medyayla kurduğu iletişim takdir topladı.