Fenerbahçe'de Tadic'in pasları boşa gidiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in genel performansı düşmüş olsa da hâlâ takımın en üretken ismi konumunda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Tadic'in pasları boşa gidiyor
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14 Şubat 2024 08:18
Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile ilgili dikkat çeken bir rakam ortaya çıktı....

Sırp futbolcu son dönemde formuyla eleştirilen isimler arasında yer alıyor. Tadic'in genel performansı düşmüş olsa da hâlâ takımın en üretken ismi konumunda.

Tecrübeli oyuncu son Alanyaspor mücadelesinde 4 ortasında isabet sağlarken, 2 de şut pası verdi. Tadic bu karşılaşmada 12 ikili mücadelenin 6'sını kazanırken, 4 kez de faulle durduruldu.

Yıldız futbolcu ayrıca 50 pas denemesinin 12'sinde adresi bulamadı. 

 
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