Fenerbahçe'de son virajda sarı alarm!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, ceza sınırında olan 7 futbolcusundan çok dikkatli olmalarını istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de son virajda sarı alarm!
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30 Nisan 2024 12:20
Fenerbahçe, bitime 4 hafta kala önce Jayden Oosterwolde'yi ardından İsmail Yüksek'i sakatlık nedeniyle kaybetti.

Sarı-Lacivertliler'de bir başka endişe ise tam 7 futbolcunun ceza sınırında olması. Bu isimler Rodrigo Becao, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi.

İSMAİL KARTAL UYARDI

Artık her maç final havasında geçecek. Bu nedenle İsmail Kartal, bu öğrencilerinden çok dikkatli olmalarını, özellikle hakeme itiraz gibi nedenlerle kesinlikle kart görmemeleri uyarısında bulundu.  

 
 

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