Fenerbahçe'de son virajda sarı alarm!

Fenerbahçe, bitime 4 hafta kala önce Jayden Oosterwolde'yi ardından İsmail Yüksek'i sakatlık nedeniyle kaybetti.
Sarı-Lacivertliler'de bir başka endişe ise tam 7 futbolcunun ceza sınırında olması. Bu isimler Rodrigo Becao, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi.
İSMAİL KARTAL UYARDI
Artık her maç final havasında geçecek. Bu nedenle İsmail Kartal, bu öğrencilerinden çok dikkatli olmalarını, özellikle hakeme itiraz gibi nedenlerle kesinlikle kart görmemeleri uyarısında bulundu.
Sarı-Lacivertliler'de bir başka endişe ise tam 7 futbolcunun ceza sınırında olması. Bu isimler Rodrigo Becao, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi.
İSMAİL KARTAL UYARDI
Artık her maç final havasında geçecek. Bu nedenle İsmail Kartal, bu öğrencilerinden çok dikkatli olmalarını, özellikle hakeme itiraz gibi nedenlerle kesinlikle kart görmemeleri uyarısında bulundu.