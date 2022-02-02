Fenerbahçe'de sol beke iki yeni aday!

Fenerbahçe sol bek transferi için iki yeni isme yöneldi: Danny Rose ve Charalampos Lykogiannis

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de sol beke iki yeni aday!
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02 Şubat 2022 00:15
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde transferin ilk sırasında sol bek mevkiisi bulunurken şimdiden öne çıkan 2 aday olduğu ifade ediliyor.

İtalyan basınına göre; Fenerbahçe'nin Yunan sol bek oyuncusu Charalampos Lykogiannis için harekete geçtiği kaydedildi. Fenerbahçe, 1.90 boyundaki sol bek için Cagliari ile görüşmelere başladı. Bu sezon Cagliari formasıyla 22 resmi maça çıkan Lykogiannis, gol ya da asist katkısı üretemedi.

A Spor'un haberinde ise; Premier Lig'de Watford forması giyen Danny Rose için ilk girişimlerin yapıldığı belirtildi. Son olarak 4 Aralık'ta resmi maça çıkan Rose, sezon başında bedelsiz olarak Tottenham'dan Watford'a katılmıştı.

31 yaşındaki Danny Rose İngiltere Milli Takımı'nın formasını 29 kez sırtına geçirmişti.

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