Fenerbahçe'de Skriniar kararı!

Fenerbahçe'de yaz transfer harekatı şimdiden başladı. Öncelik iç transfer ve ilk sırada Milan Skriniar var.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Slovak oyuncunun bonservisini almak için start verildi. Sarı-lacivertli yönetim, Fransız ekibiyle kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak.
KALMAYA SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan ve savunmaya büyük katkı yapan Skriniar da kalmaya sıcak bakıyor.
LİDERLİĞİ ÜSTLENDİ
Fenerbahçe'yle Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda şu ana kadar 9 maça çıkan tecrübeli oyuncu, defansın liderliğini üstlenmiş durumda.
Fenerbahçe de Skriniar'ın oynadığı bu 9 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.
10 MİLYON EURO
Piyasa değeri 15 milyon euro olan Slovak stoper için sarı-lacivertli yönetimin ilk etapta 10 milyon euro önereceği, Skriniar'la da 3+1 yıllık kontrat yapılması planlandığı öğrenildi.
Devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Slovak oyuncunun bonservisini almak için start verildi. Sarı-lacivertli yönetim, Fransız ekibiyle kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak.
KALMAYA SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan ve savunmaya büyük katkı yapan Skriniar da kalmaya sıcak bakıyor.
LİDERLİĞİ ÜSTLENDİ
Fenerbahçe'yle Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda şu ana kadar 9 maça çıkan tecrübeli oyuncu, defansın liderliğini üstlenmiş durumda.
Fenerbahçe de Skriniar'ın oynadığı bu 9 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.
10 MİLYON EURO
Piyasa değeri 15 milyon euro olan Slovak stoper için sarı-lacivertli yönetimin ilk etapta 10 milyon euro önereceği, Skriniar'la da 3+1 yıllık kontrat yapılması planlandığı öğrenildi.