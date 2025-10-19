19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-2
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
2-1
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-189'
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'ye tepki!

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve oyuna 78. dakikada Dorgeles Nene'nin yerine dahil olan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe taraftarının tepkisiyle karşılaştı. Polonyalı yıldız ayağına topu her aldığında taraftarlar tarafınca ıslıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve oyuna 78. dakikada Dorgeles Nene'nin yerine dahil olan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe taraftarının tepkisiyle karşılaştı. Polonyalı yıldız futbolcu, ayağına topu her aldığında tribünler tarafından ıslıklandı. 

TOPA HER DOKUNDUĞUNDA ISLIKLANDI

Maçta son dakikalar oynanırken taraftarın tepkisi daha da arttı. Fred'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sebastian Szymanski'nin, bomboş durumda yaptığı vuruşun büyük farkla auta gitmesi üzerine taraftarların tepkisi tavan yaptı. Bu vuruşun ardından taraftarlar, 26 yaşındaki futbolcuyu yuhalayarak protesto etti. Bu pozisyondan sonra Sebastian Szymanski topa her dokunduğunda tribünlerden oldukça gürültülü protesto sesleri yükseldi.

TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrasında da taraftarların tepkisi devam ederken, Sebastian Szymanski'nin moralinin bir hayli bozulduğu gözlendi. Polonyalı yıldız oyuncuyu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. [abc Gazetesi]

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
