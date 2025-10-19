Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'ye tepki!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve oyuna 78. dakikada Dorgeles Nene'nin yerine dahil olan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe taraftarının tepkisiyle karşılaştı. Polonyalı yıldız futbolcu, ayağına topu her aldığında tribünler tarafından ıslıklandı.





TOPA HER DOKUNDUĞUNDA ISLIKLANDI



Maçta son dakikalar oynanırken taraftarın tepkisi daha da arttı. Fred'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sebastian Szymanski'nin, bomboş durumda yaptığı vuruşun büyük farkla auta gitmesi üzerine taraftarların tepkisi tavan yaptı. Bu vuruşun ardından taraftarlar, 26 yaşındaki futbolcuyu yuhalayarak protesto etti. Bu pozisyondan sonra Sebastian Szymanski topa her dokunduğunda tribünlerden oldukça gürültülü protesto sesleri yükseldi.



TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI



Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrasında da taraftarların tepkisi devam ederken, Sebastian Szymanski'nin moralinin bir hayli bozulduğu gözlendi. Polonyalı yıldız oyuncuyu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. [abc Gazetesi]



