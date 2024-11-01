Fenerbahçe'de savunma istatistikleri fark yarattı!

Süper Lig'de geride kalan 9 maçta rakiplerine sadece 23 şut imkanı tanıyan Fenerbahçe, 2.6'lık ortalamasıyla son 10 sezonda kalesinde en az şut gördüğü dönemi yaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de savunma istatistikleri fark yarattı!
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01 Kasım 2024 08:35
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'defansif hoca' anlayışı meyvesini verdi.

Oynattığı savunma futbolu nedeniyle sık sık eleştirilmesine ve geride kalan haftalarda defans hattında istikrar sağlayamamasına rağmen Portekizli hoca, oyun sisteminden taviz vermedi. Bugüne kadar 6 farklı dörtlü ile sahada mücadele eden 61 yaşındaki teknik adam, 'Otobüsü kaleye çekme' terimini öğrencilerine benimsetti.

SON 10 SEZONUN EN İYİSİ

Mourinho'nun takımı, ligde 9 karşılaşmada rakiplerine 23 kez şut şansı tanıdı ve 2.6 ortalamayla son 10 sezondaki en iyi karnesine imza attı. 20 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde sadece 7 gol görürken Beşiktaş'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Geçen sezon aynı hafta itibariyle sarı-lacivertliler kalesinde 66 şut görmüş yüzde 7.3'lük ortalama yakalamıştı. Ancak buna rağmen kalesinde gördüğü gol sayısı 5 olmuştu.


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