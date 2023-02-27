Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sakatlık yaşadı. Belçikalı golcü, Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2023 18:33
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi sakatlandı. Belçikalı golcünün, pazartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe sağlık heyeti, golcü futbolcuyu Kayserispor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 4 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ