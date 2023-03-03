Fenerbahçe'de sezon başında teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle istediği ve kadroda önemli yere sahip iki futbolcu Luan Peres ile Joao Pedro sakatlıkların kurbanı oldu.Özellikle son dönemde tam iyileşmişken yeniden sakatlanan Luan Peres herkesin keyfini kaçırdı. Jorge Jesus'un oyun sisteminde önemli bir yeri bulunan bu iki yıldızın ilk 11'den uzak kalması ister istemez planları da etkiliyor.Luan Peres, Fenerbahçe'de 14 Eylül'de Rennes maçında ayak bileğinden sakatlandıktan sonra tam 5 ay maçlara çıkamadı. Peres tam iyileşip fizik olarak da toparlarken bu kez dizinden darbe aldı. Brezilyalı stoperin 3-4 hafta arası daha takımdan uzak kalması bekleniyor.Peres, bir önceki kariyerinde Marsilya'da sakatlık nedeniyle sadece 1 maç kaçırmıştı. Her zaman istikrarıyla bilinen deneyimli stoper, Fenerbahçe'de ise şimdiye kadar 20'den fazla maçta yer alamadı.Joao Pedro'da da benzer bir sakatlık kabusu yaşandı. Brezilyalı oyuncu, Cagliari'de 8 yıl boyunca ciddi bir sakatlıkla karşılaşmamıştı. Ancak Pedro, Fenerbahçe'de gelir gelmez antrenmanda sakatlandı. Adaptasyon süreci de aksayan yıldız golcü, esas sıkıntıyı Dünya Kupası arasında yaşadı. Vallecano maçında sakatlanarak dizinde ve bileğinde ağır ödem oluşan tecrübeli forvet, 3 aya yakın formasından uzak kaldı. Cagliari'de 8 yılda sadece 15 maç kaçıran Pedro, Fenerbahçe'de şimdiden 29 maçı kenardan izledi.Luan Peres'le alakalı üzüntü tam sakatlığını atlatmışken yeni bir sorun yaşaması oldu. Jorge Jesus'un çok güvendiği oyuncu, Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında da beğenilmişti. Dizine aldığı darbe nedeniyle Konyaspor maçını kaçıran Peres'in, Kayserispor deplasmanında yer alması da mümkün görünmüyor.Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Jorge Jesus yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Daha sonra şut ve pas çalışması yapan futbolcular son bölümde taktik ağırlıklı çift kale maç gerçekleştirdi. Öte yandan Arda Güler takıma katılırken Luan Peres ve Batshuayi sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kaldı.