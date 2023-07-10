Fenerbahçe'de resmi açıklama bekleniyor

hızlı ekiplerinden, bir transferi daha noktaladı:...Forvet rotasyonunu genişletmek isteyen, bonservisibulunansağlık kontrollerinden geçirdi. 30 yaşındaki oyuncu, daha sonra Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin Umut Nayir'in transferi için kısa sürede resmi açıklamayı yapması bekleniyor.Ümraniyespor'da geride kalan sezon çıktığı 31 maçta 17 gol atıp 3 de asist yapajn, Süper Lig'de bu sezona kadar attığı gol sayısını(16) tek sezonda geçmiş oldu.Milli Takım'a da seçilen ve ilk gol sevincini de yaşayan Umut Nayir, kariyerinin en formda dönemini geçiriyor.Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonuna girecek olan; mevcut kadrodaile forma rekabeti verecek.Mehmet Umut Nayir 28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de doğdu. Futbola 16 yaşındayken, İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başladı.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Umut, Ankara'ya gitti ve MKE Ankaragücü ile anlaştı. Ankaragücü A2 takımında 1 sezon forma giydi. 2012-2015 yılları arasında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Umut, 30 Ocak 2015 tarihinde Osmanlıspor'a transfer oldu. 2015-2016 sezonunun devre arasında 11 Ocak 2016 tarihinde Türkiye 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a kiralık transfer oldu. 2016-2017 sezonunda Göztepe de kiralık olarak forma giydi. 27 Temmuz 2018 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a 250 bin Euro karşılığında transfer oldu, 31 Ağustos 2018 tarihinde Bursaspor'a kiralandı. 2020-21 sezonunda Hırvatistan takımlarından Hajduk Split'e kiralandı.2012-2015 MKE Ankaragücü2015-2018 Osmanlıspor2016 Yeni Malatyaspor (kiralık)2016-2017 Göztepe (kiralık)2017-2018 MKE Ankaragücü (kiralık)2018-2021 Beşiktaş2018-2019 Bursaspor (kiralık)2020-2021 Hajduk Split (kiralık)2021-2022 Giresunspor2022- Eyüpspor2022- Ümraniyespor (kiralık)