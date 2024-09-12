Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ile sözleşme görüşmesi!

Fenerbahçe'de sözleşmesi gelecek yıl sona erecek isimlerden biri de Bright Osayi-Samuel...
2020-2021 sezonunda ara transfer döneminde İngiltere'den QPR takımından sağ kanat olarak transfer edilen Osayi Samuel, Fenerbahçe'de sağ bek rolüne geçmişti.
Nijeryalı yıldızla sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiği bildirildi.
BU SEZON 5 MAÇ
Fenerbahçe'de bu sezon 5 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
2020-2021 sezonunda ara transfer döneminde İngiltere'den QPR takımından sağ kanat olarak transfer edilen Osayi Samuel, Fenerbahçe'de sağ bek rolüne geçmişti.
Nijeryalı yıldızla sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiği bildirildi.
BU SEZON 5 MAÇ
Fenerbahçe'de bu sezon 5 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
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