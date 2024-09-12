Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ile sözleşme görüşmesi!

Fenerbahçe'de sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Bright Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ile sözleşme görüşmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2024 13:17
Fenerbahçe'de sözleşmesi gelecek yıl sona erecek isimlerden biri de Bright Osayi-Samuel...

2020-2021 sezonunda ara transfer döneminde İngiltere'den QPR takımından sağ kanat olarak transfer edilen Osayi Samuel, Fenerbahçe'de sağ bek rolüne geçmişti.

Nijeryalı yıldızla sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiği bildirildi.



BU SEZON 5 MAÇ

Fenerbahçe'de bu sezon 5 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı. 

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery