Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen futbolculardan birisi de Osayi-Samuel. Futbolcunun sözleşmesi ile alakalı son durum, taraftarları düşündürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği
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16 Mart 2025 10:16
Son güncelleme 16 Mart 2025 11:09
Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Osayi Samuel için yönetim henüz harekete geçmiş değil.

Nijeryalı futbolcuya sezon sonunu beklemesini söyleyen sarı-lacivertliler henüz oyuncusu ile masaya oturmadı.

İngiltere'den bazı teklifler alan Osayi Samuel, Fenerbahçe'nin teklifini görmeden bir yere imza atmayacak.

PERFORMANSI

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı ve 1 asistle oynadı. 

 
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