Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Osayi Samuel için yönetim henüz harekete geçmiş değil.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Nijeryalı futbolcuya sezon sonunu beklemesini söyleyen sarı-lacivertliler henüz oyuncusu ile masaya oturmadı.
İngiltere'den bazı teklifler alan Osayi Samuel, Fenerbahçe'nin teklifini görmeden bir yere imza atmayacak.
PERFORMANSI
27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı ve 1 asistle oynadı.
Nijeryalı futbolcuya sezon sonunu beklemesini söyleyen sarı-lacivertliler henüz oyuncusu ile masaya oturmadı.
İngiltere'den bazı teklifler alan Osayi Samuel, Fenerbahçe'nin teklifini görmeden bir yere imza atmayacak.
PERFORMANSI
27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı ve 1 asistle oynadı.