Fenerbahçe'de Nesyri yükselişe geçti!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, son 12 maçta 8 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Nesyri yükselişe geçti!
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22 Aralık 2024 10:50
Oynadığı son 4 resmi maçında sadece 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe'deki en önemli olumlu gelişme, Youssef En Nesyri'nın son dönemdeki başarılı performansı.

3-1 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olup, 2 golle galibiyetin mimarı olan En-Nesyri, 90 dakika forma giydiği Eyüpspor deplasmanında ise takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü ağlara yolladı.

PERFORMANSI

Her geçen maç üzerine koyarak devam eden Faslı yıldız, son 12 resmi karşılaşmanın 10'unda skora 11 kez katkı sağladı. Bu süreçte yıldız forvet, rakip fileleri 8 kez (6'sı ligde) salladı ve 3 asist yaptı. En Nesyri, sadece Beşiktaş derbisi ve Athletic Bilbao maçlarını boş geçti.

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