Fenerbahçe'de Nene iş başında: 3 yıl sonra duble

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.
Beşiktaş derbisinde skoru 2-2'ye getiren golün asistini yapan Nene, Kayseri maçında iki golle başroldeydi.
22 yaşındaki oyuncu, 3 yıl sonra kariyerinde bir karşılaşmada iki gol birden attı. Sarı-lacivertli formayla 3 gol-3 asiste ulaştı.
Karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Çok çalışıyorum. Gollerimi attım ve armayı öptüm çünkü F.Bahçe büyük bir camia. Burada mutluyum."
