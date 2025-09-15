Fenerbahçe'de Nelson Semedo gelişmesi!

Fenerbahçe'de Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Nelson Semedo için yeni gelişmeler yaşanıyor.



Bir süre önce bireysel antrenmanlara başlayan Portekizli oyuncunun, bugünkü idmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor.



KARAR VERİLECEK



Teknik heyet, Semedo'nun son durumunu 16 Eylül Salı (yarınki) çalışmada değerlendirecek. Sağ bek oyuncusunun, Süper Lig'de Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada kadroda olup olmayacağına antrenman sonrası karar verilecek.







