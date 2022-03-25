Fenerbahçe'de muhteşem ikili: Crespo ve Zajc

Fenerbahçe'nin orta sahasını domine eden Crespo ile Zajc son 5 maçta 24 km. koşu mesafe ortalaması tutturdular. Hem Crespo hem de Zajc 8 numaralı oyuncu olmalarına rağmen enerjileriyle iyi bir ikili oldular.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de muhteşem ikili: Crespo ve Zajc
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25 Mart 2022 13:04
Miguel Crespo-Miha Zajc ikilisi Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli savaşçısı oldu. Birlikte iyi bir uyum yakalayan Zajc ve Crespo ikilisi İsmail Kartal'ın da orta sahadaki vazgeçilmezleri oldu.

Teknik direktör İsmail Kartal orta sahada iki 8 numarayla oynuyor. Zajc ve Crespo'nun Konyaspor maçında sergiledikleri ısı haritası da sarı lacivertli takımın orta sahası için ne kadar önemli olduklarını ortaya koyuyor. Bu iki futbolcu saha içerisinde takımın en fazla koşan isimlerden olmaları, savunmaya da yardım etmeleri nedeniyle İsmail Kartal onlardan vazgeçmiyor.

İki futbolcu son oynanan 5 maçtaki koşu mesafeleri ortalama 24 km koşu mesafesine ulaştı. Orta sahada kilit rol üstlenen ikili rakibe karşı orta saha üstünlüğünün elde edilmesinde önemli rol oynuyorlar. Crespo son 5 maçta 2 asist yaparken, Zajc 2 gol 1 asistle skora katkı sağladı. 

 

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