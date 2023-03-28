Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yerine sürpriz isim

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun yerine oyuncu bakmaya başladı.Portekiz'in A Bola Gazetesi, önceki günkü haberinde Fenerbahçe'nin Zaydou Youssouf için harekete geçtiğini yazmıştı. Ayrıca Famalicao'nun orta saha oyuncusuyla Benfica, Porto ve Sporting'in de ilgilendiği belirtilmişti. Sarı- Lacivertliler'in 23 yaşındaki futbolcuyu, Miguel Crespo'nun yerine düşündüğü ortaya çıktı. Crespo'ya hem sezon başında hem de ara transfer döneminde Avrupa'dan önemli kulüpler talip olmuştu.Yönetimin, Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Portekizli orta saha oyuncusunu bu yaz iyi bir bonservis bedeliyle satmayı planladığı kaydedildi. Adı Atletico Madrid ile anılan başarılı futbolcu için Sarı-lacivertlilerin beklentisi yaklaşık 20 milyon euro. Yönetim, bu plan çerçevesinde şimdiden Crespo'nun yerini doldurmak için kolları sıvadı. İlk aday olarak, 3 yıl önce transferi son anda sakatlığı nedeniyle suya düşen Zaydou Youssouf belirlendi.Famalicao, sezon başında 23 yaşındaki futbolcu için St. Etienne'e 1 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Portekiz ekibinin, Fransız orta saha oyuncusu için beklentisinin 7 milyon euro civarında olduğu iddia edildi. Fenerbahçe; Benfica, Porto ve Sporting'in de radarında olan Youssouf'un transferini erkenden bitirmek istiyor. Famalicao ile ilk teması, Sarı-lacivertlilerin yetki vereceği bir menajerin yapma ihtimali yüksek. Bu görüşmenin ardından ise Selahattin Baki'nin Portekiz'e giderek süreci ilerletmesi bekleniyor.