Fenerbahçe'de Miguel Crespo gelişmesi

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Miguel Crespo gelişmesi
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14 Eylül 2023 16:48
Transfer döneminin son günlerine girerken 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde yeni bir imzaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'nun temsilcisi ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi.

GÖRÜŞMELER TAMAMLANIYOR

Haberde, Crespo'nun temsilcisinin Fenerbahçe ile yapılan görüşmeleri tamamlamak için bu akşam İstanbul'da olacağı ifade edildi.



FENERBAHÇE PERFORMANSI

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.

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